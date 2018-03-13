Фестиваль «Тюменская весна» пройдет на 200 городских площадках

Ежегодный фестиваль «Тюменская весна» пройдет для горожан на 200 различных городских площадках, сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюмени.

В воскресенье, 18 марта, жителей Тюмени ожидают массовые гулянья и празднества по случаю прихода весны. Фестиваль «Тюменская весна» стал для горожан уже традиционным и начнется он в 10:00, сообщает портал «Наш город».

В этот день на улицах города ожидаются разнообразные праздничные мероприятия, игры, квесты, а во многих учебных заведениях будут организованы мастер-классы и мини-соревнования на любой вкус.

Также жители и гости города смогут поучаствовать в танцевальном марафоне и увидеть интерактивную площадку «Музей боевой славы «Память». Празднества и гулянья пройдут до 18:00.