Музей гармони открылся в Туле на основе частной коллекции. На церемонии открытия присутствовали министр культуры региона Татьяна Рыбкина, председатель комитета по туризму Владимир Аллахвердов и другие.

Сегодня, 13 марта, в Туле открылся частный музей «Гармони деда Филимона». Как следует из названия, экспозиция музея представляет собой разнообразные гармони и насчитывает более 100 экспонатов, сообщает ИА «Тульские новости».

В музее можно проследить весь путь развития этого музыкального инструмента от маленьких гармошек-черепашек XIX века до сложных концертных баянов и аккордеонов XX века.

По словам министра культуры, музей «Гармони деда Филимона» был признан лучшим частным музеем, а в конкурсе «Лучшие проекты» по развитию внутреннего и въездного туризма вошел в десятку лучших.