СК начал проверку по факту хлопка газа в котельной в Подмосковье

Следственный комитет проводит проверку после хлопка газа в котельной в подмосковном Орехово-Зуеве. Об этом сообщили в ГСУ СК по Московской области.

ЧП произошло во вторник, 13 марта, в 10:29 в котельной дома № 5 по Центральному бульвару. В результате хлопка газа внутри котла произошло повреждение его кирпичной оболочки, но возгорания не последовало. Теплоснабжение потребителей также нарушено не было. В результате инцидента пострадали два человека, оба были госпитализированы в местную ЦРБ, сообщает телеканал «360». По одной из версий, причиной случившегося могло стать нарушение техники безопасности, пишет ТАСС.

На место происшествия прибыли следователи, в ближайшее время будет опрошено руководство и второй оператор котельной. Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки.

Ранее портал iz.ru сообщал, что прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме в Краснодаре, в результате которого пострадали семь человек, среди которых двое детей 9 и 12 лет.