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Современный Дом культуры открыли в Тамбовской области

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Современный Дом культуры с концертным залом открыли в селе Ивановка Уваровского района Тамбовской области. На открытии присутствовал губернатор области Александр Никитин.

Вчера, 12 марта, состоялась торжественная церемония открытия современного Дома культуры. Дом культуры расположился в новом двухэтажном здании, в котором разместились гримерные, пространство под разнообразные выставки, фойе и концертный зал, который может вместить единовременно порядка 255 зрителей.

Губернатор области на открытии произнес речь, в которой рассказал, что это событие является знаковым для всей страны, так как именно здесь находится музей-усадьба Сергея Рахманинова. С открытием Дома культуры здесь можно устраивать выступление звезд мировой величины, передает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

На территории Тамбовской области это первый дом культуры с 1994 года. В реализации проекта участвовали Министерство культуры и Министерство сельского хозяйства РФ. Строительство проекта было осуществлено в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года». В общей сложности на строительство было выделено порядка 130 млн рублей.

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