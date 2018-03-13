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Около 40 тыс. жителей регионов РФ будут выбирать президента в Крыму

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Около 60 тыс. граждан России будут голосовать в Крыму на выборах президента не по месту регистрации, а по месту фактического пребывания, две трети из них — жители других регионов РФ. По данным на 13 марта, 45 639 человек воспользовались новыми возможностями. 

Как отмечает «Крыминформ», в республике эта услуга является актуальной из-за большого количества приезжих из других регионов в связи с крупными стройками. В день голосования в регионе откроются 1206 избирательных участков. На 24 из них смогут сделать свой выбор избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах РФ.  

Почти три четверти россиян собираются проголосовать на президентских выборах 18 марта, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа. Около 74% граждан заявили, что точно придут на выборы главы государства, и еще 9% сообщили, что, скорее всего, примут участие в голосовании. По прогнозам социологов, явка на выборах президента составит от 63–67%.

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