Экс-чиновница осуждена за аферу с землей в Брянске

Экс-чиновница осуждена за аферу с земельными участками в Брянске. Советский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшей чиновницы из администрации одного из поселков.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что 50-летняя женщина, пользуясь служебным положением продала сама себе два земельных участка в 2014–2015 годах, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Подозреваемая оформила интересующие ее участки в аренду, а затем выкупила их по заниженной стоимости. Ущерб от действий мошенницы составил 2,485 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Обвиняемая признала свою вину и полностью выплатила причиненный ею ущерб. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде четырех лет тюрьмы условно, а также обязал выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.