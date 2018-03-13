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Обвиненный в хищении 208 млн руб. директор школы задержан спустя 7 лет

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Фото: мвд.рф
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Обвиняемого в хищении 208 млн рублей 39-летнего бывшего директора школы Константина Петрова задержали спустя семь лет поисков сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

По его словам, в ходе разыскных мероприятий на улице Академика Анохина сотрудники уголовного розыска УВД по Западному округу столицы совместно с участковым уполномоченным отдела УМВД России по району Тропарево-Никулино удалось задержать бывшего директора одного из учебных заведений.

Мужчина находился в розыске по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий с мая 2011 года. На момент задержания он прятался в шкафу от сотрудников МВД в квартире родственников. Сейчас Константин Петров помещен под стражу, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, бывший руководитель школы обвиняется в хищении денежных средств, которые сдавали родители учеников на улучшение условий обучения. Для своих целей он создал целый фонд, куда перечислялись средства на нужды школы, а также деньги за вступление и обучение.

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