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Ограничение движения транспорта введут в Ярославле в день выборов

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В Ярославле в связи с проведением выборов президента РФ будет вводиться ограничение движения и парковки.

Ограничение на движение, стоянку и остановку будет действовать возле участковых избирательных комиссий 18 марта. Городские власти объясняют предпринимаемую меру необходимостью повышения антитеррористической защищенности и уровня безопасности дорожного движения в период выборов. Об этом сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ».

Жителей Ярославля и гостей города просят учитывать вводимые ограничения при выборе маршрута и соблюдать правила дорожного движения.

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