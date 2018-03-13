Ограничение движения транспорта введут в Ярославле в день выборов

В Ярославле в связи с проведением выборов президента РФ будет вводиться ограничение движения и парковки.

Ограничение на движение, стоянку и остановку будет действовать возле участковых избирательных комиссий 18 марта. Городские власти объясняют предпринимаемую меру необходимостью повышения антитеррористической защищенности и уровня безопасности дорожного движения в период выборов. Об этом сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ».

Жителей Ярославля и гостей города просят учитывать вводимые ограничения при выборе маршрута и соблюдать правила дорожного движения.