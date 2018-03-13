Жительница Саратова продавала ядовитые капсулы для похудения

В Саратове задержана местная жительница, уличенная в незаконном сбыте запрещенных сильнодействующих веществ. В квартире 53-летней женщины в ходе обыска обнаружили и изъяли девять металлических коробок, в которых находилось более 300 капсул с жидкостью, в состав которой входят запрещенные в России сильнодействующие вещества.

По словам подозреваемой, она купила капсулы для дальнейшего распространения среди граждан, желающих сбросить вес, передает ИА «Взгляд-инфо». Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на преступление и незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ.

Как сообщал портал iz.ru, новосибирские женщины оказались очень стройными по сравнению с жительницами других регионов. Это выяснили эксперты сайта Avito. Они проанализировали спрос и цены на одежду разных размеров и средства для похудения в Новосибирске. Выяснилось, что в основном жители этого города покупают одежду размера S. На него приходится 30% спроса.