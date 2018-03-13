Володин возложил на Лондон ответственность за покушение на Скрипаля

Ответственность за покушение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и других граждан России лежит на Великобритании, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй очень неумело делает попытки отвести подозрения от британской стороны. И хотелось бы, чтобы наши коллеги из парламента Британии не шли по этому пути, потому что вся ответственность за ситуацию, которая сложилась с гражданами России, покинувшими нашу страну, лежит на Британии. Это совершенно очевидно, более того, история и с Литвиненко, и с Березовским еще раз это подтверждает», — приводит слова Володина «Интерфакс».

Ранее первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман заявил, что Генпрокуратура России готова к сотрудничеству с британскими коллегами в расследовании дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию к совершенному 4 марта в Солсбери отравлению экс-полковника ГРУ 66-летнего Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По мнению британского премьер-министра, Скрипаль и его дочь могли быть отравлены боевым нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разработанным в России.

МИД России счел заявления Терезы Мэй о причастности к отравлению России сказками и цирковым шоу, назвав обвинения в адрес РФ провокационной информационно-политической кампанией.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал обвинения в адрес России чушью. По его словам, Москва ответит на запрос Лондона по делу Скрипаля после того, как Великобритания выполнит свои обязательства в рамках Конвенции о запрещении химического оружия. В настоящее время РФ ждет от британской стороны данных по делу Скрипаля.