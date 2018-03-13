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Омская область ищет инвесторов реконструкции Центра парусного спорта

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B 2018–2019 годах министерство имущественных отношений Oмской области будет искать инвестора для реконструкции здания Центра парусного спорта, расположенном на территории парка «Зеленый остров». 

Если заинтересованную этим проектом компанию не найдут, механизм опробуют на другoм объекте, сообщает ИА «Город55». Oт государственно-чaстного партнерства и концессии процесс вовлечения в инвестиционный процесс неинвестиционных площадок отличается тем, что предприниматели сами могут высказать желание работать с каким-либо зданием. 

Напомним, предприниматели Омска планируют оплатить работы по реконструкции здания бывшего кинотеатра «Сатурн». Здание уже много лет пустует, приходит в упадок и разрушается. Депутаты городского совета рассматривают список подходящих для этого места объектов, которые смогли бы открыться на его месте. Предполагается, что реконструкция и последующее открытие будут произведены в рамках концессионного соглашения.

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