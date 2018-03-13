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Миллер: низкие запасы газа в Европе повлияют на спрос российского газа

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы повлияет на спрос российского газа летом 2018 года. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

По его словам, на сегодняшний день газа в Европе осталось очень мало. В части хранилищ — около 25%, в некоторых странах на критическом уровне — около 10%. Эти показатели, по мнению Миллера, говорят о том, что летом 2018 года в период закачки будет высокий спрос на российский газ.

Также, по его словам, с учетом того что в Европейском союзе добыча газа снижается, экспортные газотранспортные проекты поставки российского газа на зарубежные рынки приобретают еще большую актуальность. Речь идет о проектах «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

Премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул, что с учетом динамики потребления российского газа и увеличения объемов потребления ставится задача оптимизации поставок продукта на европейский рынок.

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