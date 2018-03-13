Источник: глава СК по Москве вызван в суд для допроса по делу Максименко

Руководитель Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Александр Дрыманов вызван в суд для дачи показаний в качестве свидетеля по делу обвиняемого в получении взятки главы управления собственной безопасности СК России полковника Михаила Максименко. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.

Как сообщает ТАСС, на имя Александра Дрыманова была выписана повестка в суд для дачи показаний в качестве свидетеля. При этом дата допроса на данный момент не уточняется.

Ранее портал iz.ru сообщал, что прокурор по делу экс-руководителя Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета России Михаила Максименко Борис Локтионов заявил, что глава Следственного комитета РФ по Москве Александр Дрыманов продолжает проходить свидетелем.