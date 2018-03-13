Жители Курской области жалуются на опасные сосульки и снег

Государственная жилищная инспекция Курской области предупреждает коммунальщиков об ответственности за безопасность людей во дворах в связи со снегом на тротуарах и сосульками.

Куряне массово пишут обращения по поводу несвоевременной уборки во дворах. Местами на пешеходных тротуарах остается снег, а на крышах заметны сосульки. В Госжилинспекции напомнили, что лед и снег затрудняют передвижение пешеходов и не обеспечивают безопасный проезд специальной техники, например автомобилей скорой помощи или пожарной службы. Всё это представляет опасность для жителей Курской области, пишет газета «Курская правда».

В связи с этим Госжилинспекция предупреждает руководителей управляющих компаний и товариществ собственников жилья о личной ответственности за безопасность людей на дворовых территориях. За несвоевременную уборку сосулек и снега возможна административная ответственность.