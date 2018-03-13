Южный автовокзал Уфы планируется перенести

В Уфе Южный автовокзал могут перенести на улицу Рубежную, в район торгового центра «Мега». Об этом сообщил начальник отдела организации перевозок городского управления транспорта Альберт Сафаров.

Сотрудники Санкт-Петербургского института транспортных систем разработали новую модель пассажирских перевозок. В ней есть революционные варианты развития транспортной инфраструктуры, среди которых перенос Южного автовокзала за пределы столицы — на улицу Рубежную. Планируется убрать дублирующие и нелегальные маршруты, попытаться разгрузить проспект Октября, перенести часть транспорта на улицы Блюхера, Зорге. Об этом пишет ИА «Башинформ».

Напомним, третий год подряд победителем национальной премии «Воздушные ворота России» в номинации «Лучший аэропорт – 2018» (категория «Международный аэропорт до 4 млн пассажиров в год») становится международный аэропорт Уфа. Опередив Казань и Владивосток, воздушная гавань Башкирии вновь стала лучшей, что подтвердило и голосование пассажиров. Церемония награждения в рамках деловой программы национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2018 прошла в Москве 7 февраля.