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В ОП РФ сообщили о контроле госструктур США над сайтом «Голос»

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Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
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Сайт движения в защиту прав избирателей «Голос» работает с территории США и, предположительно, «контролируется государственными структурами» этой страны.

Ресурс должен сделать об этом официальное заявление, заявил заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев.

«Голос» отправлял в прошлом году наблюдателей на избирательные участки под видом журналистов, уточняет РАПСИ. 

При этом с наблюдателями заключался интернет-контракт, выплаты по которому не планировались изначально, утверждал Григорьев. 

Как писал iz.ru, ОП получила более 100 тыс. заявлений от желающих поработать наблюдателями на выборах президента РФ.

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