Около 20 кг взрывчатки нашли под Калининградом при ремонте трассы

Тротиловые шашки времен Великой Отечественной войны нашли в Калининградской области во время ремонта моста через ручей на трассе из Гвардейска к границе с Литвой, около 20 кг взрывчатки находились в земле.

Взрывчатые вещества были обнаружены рабочими. На место вызвали сотрудников правоохранительных и МЧС, вокруг взрывоопасной территории было выставлено оцепление. Перекрывать дорогу не пришлось, так как движение организовано в объезд, сообщает «Калининград.Ru».

Взрывчатку из грунта после исследования достала мобильная группа Балтийского флота. Находка отправлена на полигон для уничтожения.