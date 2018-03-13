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Около 40 надгробий и памятников разрушены на кладбище на Кубани

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Уголовное дело возбуждено по факту повреждения 40 надгробий и памятников на кладбище в хуторе Ленинском Тимашевского района Краснодарского края. Статья — «Вандализм». Виновные в случившемся пока не установлены.

Как сообщает ИА «Кубанские новости» со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю, инцидент произошел в ночь на 8 марта. Местные жители рассказали, что с погоста ничего вынесено не было — предметы из цветного и черного металла не тронуты.

Также выяснилось, что у каждого поврежденного надгробья вандалы оставили разрезанное на четыре части яблоко. Если посмотреть сверху на поврежденные монументы, можно заметить очертание звезды, сообщили жители хутора.

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