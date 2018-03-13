У здания британского парламента обнаружен подозрительный пакет
У одного из зданий из зданий британского парламента на набережной Виктории в лондонском районе Вестминстер обнаружен подозрительный пакет.
«Сообщений о пострадавших нет. Расследование продолжается», — сообщили в лондонской полиции.
Сообщение о находке поступило в 9:49 по местному времени. В ближайшее время специалисты намерены вскрыть посылку, сообщает «РИА Новости».
Напомним, накануне в британском парламенте также обнаружили подозрительное вещество.