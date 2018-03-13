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Омбудсмен призвала к аккуратности в отношении вопросов по смене пола

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Необходимо быть аккуратнее с предположениями о введении новых запретов в вопросах, связанных со сменой полы. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

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По ее словам, делать системные выводы, исходя из единичного случая, который вызвал отторжение в обществе, попросту нельзя. Омбудсмен напомнила, что право на свободу мнений и убеждений в России имеет каждый гражданин. Она назвала себя приверженцем традиционных ценностей, но отметила, что мир многообразен и нельзя забывать о других форматах, сообщает «РИА Новости».

Также Москалькова уточнила, что на сегодняшний день запрета на смену пола не существует. Вводить новые ограничения без мониторинга проблемы в целом нельзя. Она уверена, что устоявшиеся законодательные нормы на данный момент прекрасно справляются со своей задачей.

Предположительно внести инициативу по запрету смены пола в документах для трансгендеров Съезд родителей России предложил после случая в Свердловской области, где женщина, принявшая на воспитание детей в свою семью, решила поменять пол и это стало основанием для лишения ее права на опеку.

Ранее портал iz.ru сообщал, что бывший главный санитарный врач России, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко выступил против инициативы запретить менять пол в паспорте и официальных документах для трансгендеров.

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