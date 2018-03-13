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В середине недели в Москву придет обильный снегопад

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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В Москве 14 и 15 марта ожидается очередной снегопад — на город выпадет до 10 см снега. 

«Прирост свежевыпавшего снега составит 6–8 см, местами до 10 см, на дорогах образуется снежный накат, снег вновь налипнет на проводах и деревьях», — утверждают синоптики.

Осадки начнутся после 18:00 вечером 13 марта южнее и юго-западнее Москвы и постепенно накроют весь город и Подмосковье. Снегопад различной интенсивности продлится до вечера 15 марта, сообщает агентство «Москва».

Как писал iz.ru, зима 2017–2018 года в Московском регионе заняла второе место по количеству осадков за всё время наблюдений — суммарно выпало 217,5 мм. Сильнее столицу засыпало только в 1966 году. 

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