Шестилетний ребенок управлял иномаркой в Уссурийске

Житель Уссурийска будет оштрафован на 3 тыс. рублей за то, что позволил своему шестилетнему сыну управлять автомобилем. В отношении него заведено уголовное дело по статье «Нарушение требований к перевозке детей».

Как уточняет Vostokmedia, решение было принято после окончания проверки скандальной видеозаписи, выложенной в социальных сетях. На ней видно, как малолетний ребенок находится на переднем водительском сиденье автомобиля Nissan. Транспортное средство было замечено у жилого дома в Уссурийске.

Отец малыша полностью признал вину. По его словам, он ехал на автомобиле со своим сыном на коленях и управлял им. Таким образом мужчина решил проехать в соседний двор, чтобы выбросить мусор.

В конце ноября в социальных сетях появилась запись того, как четырехлетний малыш ведет внедорожник по МКАД. Почти без помощи взрослых он совершал опасные дорожные маневры, причем на большой скорости.