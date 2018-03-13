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Шестилетний ребенок управлял иномаркой в Уссурийске

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Житель Уссурийска будет оштрафован на 3 тыс. рублей за то, что позволил своему шестилетнему сыну управлять автомобилем. В отношении него заведено уголовное дело по статье «Нарушение требований к перевозке детей».

Как уточняет Vostokmedia, решение было принято после окончания проверки скандальной видеозаписи, выложенной в социальных сетях. На ней видно, как малолетний ребенок находится на переднем водительском сиденье автомобиля Nissan. Транспортное средство было замечено у жилого дома в Уссурийске.

Отец малыша полностью признал вину. По его словам, он ехал на автомобиле со своим сыном на коленях и управлял им. Таким образом мужчина решил проехать в соседний двор, чтобы выбросить мусор.

В конце ноября в социальных сетях появилась запись того, как четырехлетний малыш ведет внедорожник по МКАД. Почти без помощи взрослых он совершал опасные дорожные маневры, причем на большой скорости.

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