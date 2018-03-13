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Лесных бизонов могут включить в Красную книгу России

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Власти Якутии предлагают внести в Красную книгу России лесных бизонов. Это необходимо для лучшей защиты популяции животных, завезенных в республику из Канады.

По словам министра природы Якутии Сахамина Афанасьева, которые приводит ИА SakhaNews, необходимо определить правовой статус лесного бизона. Животное должно быть включено в список фауны Российской Федерации, что станет основой для занесения вида в Красную книгу.

Агентство напоминает, что в Якутии с 2006 года реализуется программа по реинтродукции лесных бизонов в условиях таежной экосистемы. Первая партия животных, содержавшаяся в природном парке «Синяя» в Горном районе, была выпущена на волю в ноябре 2017 года. Сейчас численность бизонов канадского и местного происхождения составляет уже 184 головы.

В региональном министерстве экологии полагают, что из-за успеха в разведении лесного бизона в условиях Якутии можно говорить о дальнейшем расселении животных в тайге на северо-востоке страны. Планируется выпускать бизонов на волю каждый, год, что, по мнению специалистов, позволит увеличить поголовье бизонов на территориях, прилегающих к питомнику.

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