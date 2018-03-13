Тройное ДТП произошло на трассе в Удмуртии

Два человека погибли и три пострадали в тройном дорожно-транспортном происшествии на трассе между Сарапулом и Воткинском в Удмуртии, сообщает первый отдел управления ГИБДД России по Удмуртской Республике.

Трагедия произошла вчера днем, 12 марта, в районе 16.45, на автомобильной трассе недалеко от Нечкино. Автомобиль ВАЗ-21723 двигался по трассе, когда врезался в двигавшийся впереди автомобиль УАЗ-3909 под управлением 54-летнего мужчины.

От полученного удара «УАЗ» вылетел на встречную полосу и столкнулся с еще одним автомобилем ВАЗ-21099 под управлением 54-летнего мужчины, сообщает ИА «Сусанин».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель ВАЗ-21099 погиб от полученных травм на месте. Его пассажиры, 34-летняя женщина и 4-летняя девочка, получили различные травмы и были госпитализированы.

Водитель «УАЗа» и его 53-летняя пассажирка получили различные травмы и были госпитализированы. В медицинском учреждении водитель скончался. Обстоятельства аварии выясняются.