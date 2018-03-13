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Московские ветераны ВОВ и ликвидаторы аварии на ЧАЭС получат выплаты

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Фото: ТАСС/Валерий Зуфаров и Владимир Репик
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Власти Москвы приняли решение о единовременных денежных выплатах участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, а также ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы. Соответствующее распоряжение было принято в ходе заседания президиума правительства столицы.

«Мы традиционно принимаем распоряжения о выплате материальной помощи ко Дню Победы и единовременной материальной помощи чернобыльцам», — напомнил мэр Москвы Сергей Собянин членам правительства города.

Размер выплат ветеранам и гражданам, которые пострадали в результате воздействия радиации, составит от 3 до 10 тыс. рублей, следует из материалов к заседанию президиума правительства.

Единовременную выплату ко Дню Победы в текущем году получат 158 тыс. 715 ветеранов, а среди чернобыльцев, участников ликвидации аварий на АЭС и других радиационных катастроф — 15,8 тыс. человек, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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