Амурчанин продает 50-рублевые «несущие удачу» купюры за 5 млн рублей

На одном из сайтов объявлений появилось предложение о продаже четырех купюр номиналом 50 рублей каждая. Его автор — житель Благовещенска по имени Дмитрий. В объявлении сказано, что купюры принесут их владельцу прибыль.

Как поясняет ресурс asn24.ru, из букв серии банкнот составляется слово «НА-НЯ-ЛИ-СЬ». Таким образом, поясняет их владелец, деньги как бы нанимаются на работу. Расстаться с купюрами Дмитрий готов за 5 млн рублей.

По словам Дмитрия, он узнал о существовании таких купюр несколько лет назад из газеты. Якобы слово, составленное из букв серии, принесет удачу в деньгах. На поиски подходящих банкнот у него ушло два года. Пока уникальная коллекция находилась у него, он не испытывал сложностей с финансами.

У Дмитрия уже было несколько предложений купить купюры по номиналу, но он их даже не рассматривал. Один потенциальный покупатель предлагал желаемую сумму, но с гарантией, что после этого он разбогатеет. Однако Дмитрий таких гарантий не дает.

Агентство напоминает, что это не первый случай, когда жители Амурской области продают что-то необычное за большую цену. Так, ранее благовещенец продал на 5 млн рублей кота-экстрасенса. Тогда телеведущий Иван Ургант сравнил этого кота с Анатолием Кашпировским, за что получил повестку в суд.