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Багдад снял запрет на международное авиасообщение с Иракским Курдистаном

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Фото: REUTERS/Azad Lashkari
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Правительство Ирака сняло запрет на международные авиарейсы в Иракский Курдистан. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина Ирака.

«Премьер-министр, верховный главнокомандующий ВС Ирака Хайдер аль-Абади, исходя из своих конституционных полномочий, объявил о возобновлении международных рейсов в аэропорты Эрбиля и Сулеймании после согласия властей в Регионе Курдистан по их возвращению под управление федеральной власти», — приводит заявление пресс-службы «РИА Новости».

Международное воздушное сообщение между Багдадом и Иракским Курдистаном было приостановлено 29 сентября 2017 года после проведения курдами референдума о независимости, за которую проголосовали 93% курдов. Правительство Ирака ввело данную меру, чтобы заставить региональные власти передать контроль над своими аэропортами Багдаду.

Иракский Курдистан — неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Регион является областью этнического расселения курдов в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль на севере и северо-востоке Ирака.

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