Британский классик в Голливуде

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Актеру Майклу Кейну исполняется 85 лет
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Фото: Global Look Press/KPA
Карьеру в кино Майкл Кейн начал ровно 60 лет назад — в 1958 году. С середины 1960-х он снимался практически непрерывно. На фото: актер в фильме «Завещание Холкрофта», 1985 год
Фото: Global Look Press/KPA
Свой первый «Оскар» актер получил в 1986-м — за роль второго плана в фильме «Ханна и ее сестры» режиссера Вуди Аллена
Фото: Global Look Press/KPA
Вторую премию Американской киноакадемии Майкл Кейн получил в 2000 году. И тоже за роль второго плана — на этот раз в фильме «Правила виноделов»
Фото: Global Look Press/KPA
Майкл Кейн считается одним из самых востребованных британских актеров 1960–1990-х годов, а с начала 2000-х его признали и в Голливуде: теперь редкая громкая премьера обходится без его участия. На фото: кадр из фильма «Бэтмен: Начало», 2005 год
Фото: Global Look Press/KPA
Актер в фильме «Престиж», 2006 год
Фото: Global Look Press/KPA
Майкл Кейн и Джуд Лоу в фильме «Сыщик», 2007 год
Фото: Global Look Press/KPA
С Леонардо Ди Каприо в фильме «Начало», 2010 год
Фото: Централ Партнершип
Майкл Кейн — второй после Джека Николсона актер, который номинировался на «Оскар» в течение пяти десятилетий. На фото: кадр из фильма «Иллюзия обмана», 2013 год
Фото: Warner Bros. Pictures
Актер в фильме «Интерстеллар», 2014 год
Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ
С начала 1990-х годов Кейн написал уже две автобиографии. Первая, «О чем всё это?», вышла в 1992 году, вторая, «Слон в Голливуде», — в 2010-м. На фото: кадры из фильма «Kingsman: Секретная служба», 2015 год
Фото: Fox Searchlight Pictures
В марте 2013 года, отметив 80-летие, актер заявил, что завершит карьеру, когда ему исполнится 90 лет, а за оставшееся до следующего юбилея время рассчитывает получить третью оскаровскую статуэтку. На фото: кадр из фильма «Молодость» Паоло Соррентино, 2015 год
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В среду, 14 марта, 85 лет исполняется британскому актеру Майклу Кейну. За его плечами — роли более чем в сотне кинофильмов, включая такие как «Бэтмен: Начало», «Темный рыцарь» и «Интерстеллар», две премии «Оскар» и работа с Вуди Алленом, Паоло Соррентино и Кристофером Ноланом. Самые известные и значимые картины с его участием — в галерее портала iz.ru
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