Британский классик в Голливуде

В среду, 14 марта, 85 лет исполняется британскому актеру Майклу Кейну. За его плечами — роли более чем в сотне кинофильмов, включая такие как «Бэтмен: Начало», «Темный рыцарь» и «Интерстеллар», две премии «Оскар» и работа с Вуди Алленом, Паоло Соррентино и Кристофером Ноланом. Самые известные и значимые картины с его участием — в галерее портала iz.ru