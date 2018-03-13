Прямой эфир

Онищенко против запрета менять пол в документах для трансгендеров

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Действующего российского законодательства достаточно для регулирования смены пола в России, которая не носит массовый характер. Такое заявление сделал бывший главный санитарный врач России, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко.

По его словам, на данный момент вопрос смены пола решается максимально корректно. Учитывается сохранение психологического статуса человека, а потому сейчас принимать новых решений не нужно — они уже есть, цитирует Онищенко «РИА Новости».

Ранее СМИ сообщали, что российские власти предложили законодательно запретить трансгендерам менять пол в паспорте, а также других официальных документах. Инициатива содержится в проекте резолюции Съезда родителей России, которую в ближайшие две недели планируется направить в администрацию президента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На обложке журнала Playboy впервые разместили фото трансгендера
Армия США впервые официально взяла на службу трансгендера

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017