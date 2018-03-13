Онищенко против запрета менять пол в документах для трансгендеров

Действующего российского законодательства достаточно для регулирования смены пола в России, которая не носит массовый характер. Такое заявление сделал бывший главный санитарный врач России, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко.

По его словам, на данный момент вопрос смены пола решается максимально корректно. Учитывается сохранение психологического статуса человека, а потому сейчас принимать новых решений не нужно — они уже есть, цитирует Онищенко «РИА Новости».

Ранее СМИ сообщали, что российские власти предложили законодательно запретить трансгендерам менять пол в паспорте, а также других официальных документах. Инициатива содержится в проекте резолюции Съезда родителей России, которую в ближайшие две недели планируется направить в администрацию президента.