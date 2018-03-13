Водительские права москвичей могут начать продлевать автоматически

Столичные власти рассматривают возможность автоматического продления водительских прав в случае отсутствия у автовладельцев критического объема нарушений правил дорожного движения (ПДД). Об этом в рамках мероприятия «Цифровой город Москва — итоги 2017 года и образ будущего» сообщил руководитель аналитического подразделения департамента информационных технологий столицы Алексей Чукарин.

По его словам, с 2025 по 2030 годы департамент намерен добиться того, чтобы в Москве функционировал единый центр, благодаря которому потребитель получал бы любую услугу в необходимое для него время, а не разрозненные платформы.

«Сейчас у нас есть все данные, чтобы вовремя, за два месяца до окончания действия прав, проинформировать об этом гражданина и по всем доступным каналам направить ему эту информацию. А еще лучше, здесь как раз мы работаем плотно с федеральными коллегами, если у водителя нет критического объема нарушений за прошедший период, чтобы автоматически эти права пролонгировали свое действие», — приводит слова Чукарина ТАСС.

Как писала ранее газета «Известия», ранее Союз автошкол предложил ввести переэкзаменовку водителей при каждой замене прав. В Госдуме данную идею не поддержали. В МВД сообщали, что ведомство получило и рассмотрело данный документ, подчеркнув, что ведомство не будет вводить переэкзаменовку при замене водительский прав.

На сегодняшний день водители получают права на десять лет, а затем меняют их на новые после предоставления справки по итогам медицинского освидетельствования.