Водитель крана-манипулятора погиб от удара током в Брянске

Водитель крана-манипулятора погиб от удара током во время работы в Бежинском районе Брянска, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Трагедия произошла в прошлую пятницу, 9 марта, на территории гаражного общества, где проводились работы. Мужчина 34 лет, который управлял краном-манипулятором, проводил погрузочно-разгрузочные работы, когда его ударило током, сообщает NASHBRYANSK.RU.

В результате удара разрядом тока водитель техники погиб на месте. Было установлено, что в процессе работы он задел стрелой крана линию электропередач. По факту произошедшего следственными органами проводится проверка. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.