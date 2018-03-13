Десять детей признали потерпевшими по делу эксгибициониста в Череповце

В Вологодской области суд вынес приговор в отношении мужчины, который оголялся перед детьми на игровых площадках, потерпевшими признаны десять детей в возрасте от 8 до 15 лет.

По данным следствия, мужчина увидел на детской площадке во дворе жилого дома группу детей 8–11 лет, подошел к ним и непристойно обнажился. Через несколько дней подсудимый наведался на другую игровую площадку и вновь разделся перед несовершеннолетними, свидетелями обнажения стали девочки 8–10 лет и подростки 13–15 лет, сообщает ИА FlashNord.

При вынесении приговора суд учел, что незадолго до актов эксгибиционизма мужчина вышел из мест лишения свободы. С 2001 года он отбывал срок за непристойные домогательства по отношению к малолетнему ребенку.

Мужчина приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии особого режима.