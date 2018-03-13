Партия незаконного краба почти на 1 млн рублей изъята в Приморье

Сотрудники пограничного управления ФСБ по Приморскому краю изъяли из незаконного оборота около 1 т водных биоресурсов. Проверки проходили с 7 по 11 марта. Свежевыловленный незаконно добытый краб был обнаружен в окрестностях Находки, в заливах Восток и Стрелок.

Как сообщает ИА PrimaMedia, около 800 кг краба-стригуна опилио нашли в двух грузовиках. Еще порядка 200 кг — в моторной лодке, хозяин которой вышел в море, несмотря на закрытие навигации для маломерных судов.

Ни автовладельцы, ни хозяин лодки не смогли предоставить документы, разрешающие вылов краба. По предварительным данным, рыночная стоимость изъятых водных биоресурсов может превысить 700 тыс. рублей.

По факту случившегося заведены дела об административных правонарушениях. Правовые решения будут приняты по окончании разбирательств.

Портал iz.ru 5 марта сообщал о том, что сахалинские пограничники задержали судно из Хабаровска, на борту которого было 3 т незаконно добытого краба.