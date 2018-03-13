Прямой эфир

Спасенный в Приморье леопард Николай завел потомство в Москве

0
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дальневосточный леопард, спасенный в национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае, успешно создал пару в Центре воспроизводства редких видов животных при московском зоопарке. В скором времени уникальное потомство появится на свет.

Как сообщает ИА PrimaMedia, леопард, названный Николаем, был найден пограничниками в 2015 году еще котенком. Его обнаружили у границы с Китаем. Детеныш лишился трех пальцев, попав в капкан. Ветеринарам удалось его спасти. Предполагалось, что леопарда выпустят в дикую природу, однако из-за травмы рисковать всё же не стали. 

В 2016 году было принято решение передать Николая в зоопарковую программу размножения дальневосточных леопардов. После достижения хищником половозрелого возраста, его свели с первой невестой по имени Акра.

В администрации заповедника «Земля леопарда» отметили, что Николай, появившийся на свет в дикой природе, является первым за последние 60 лет дальневосточным леопардом, которого переместили из тайги в зоопарк. Он должен стать основателем новой генетической линии леопардов в неволе. Это будет резервная популяция самой редкой крупной кошки на планете.

Портал iz.ru в марте сообщал о том, что в российском отделении Всемирного фонда дикой природы (WWF) посчитали «очень неплохим» состояние популяций тигра и леопарда в России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Индии леопард набросился на мужчину посреди оживленной улицы
Два леопарда подрались при первой встрече в Приморском парке

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017