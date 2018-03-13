Спасенный в Приморье леопард Николай завел потомство в Москве

Дальневосточный леопард, спасенный в национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае, успешно создал пару в Центре воспроизводства редких видов животных при московском зоопарке. В скором времени уникальное потомство появится на свет.

Как сообщает ИА PrimaMedia, леопард, названный Николаем, был найден пограничниками в 2015 году еще котенком. Его обнаружили у границы с Китаем. Детеныш лишился трех пальцев, попав в капкан. Ветеринарам удалось его спасти. Предполагалось, что леопарда выпустят в дикую природу, однако из-за травмы рисковать всё же не стали.

В 2016 году было принято решение передать Николая в зоопарковую программу размножения дальневосточных леопардов. После достижения хищником половозрелого возраста, его свели с первой невестой по имени Акра.

В администрации заповедника «Земля леопарда» отметили, что Николай, появившийся на свет в дикой природе, является первым за последние 60 лет дальневосточным леопардом, которого переместили из тайги в зоопарк. Он должен стать основателем новой генетической линии леопардов в неволе. Это будет резервная популяция самой редкой крупной кошки на планете.

Портал iz.ru в марте сообщал о том, что в российском отделении Всемирного фонда дикой природы (WWF) посчитали «очень неплохим» состояние популяций тигра и леопарда в России.