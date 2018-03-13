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Дело завели на угрожавшего полицейским гранатой жителя Приморья

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В отношении жителя Уссурийска, который угрожал полицейским предметом, похожим на гранату, завели уголовное дело. Статья — «Угроза применения насилия в отношении представителя власти».

Как уточняет ИА PrimaMedia, накануне, 12 марта, сотрудники полиции в селе Новоникольск  Уссурийского района задержали нетрезвого мужчину, который заперся в своем автомобиле и требовал свидания с Ксенией Собчак. При этом он демонстрировал предмет, похожий на гранату.

На место вызвали подкрепление и пожарную охрану. Однако к тому времени, как они прибыли, инцидент уже был исчерпан. Мужчина сдался полиции, а граната оказалась учебной.

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