Дело завели на угрожавшего полицейским гранатой жителя Приморья

В отношении жителя Уссурийска, который угрожал полицейским предметом, похожим на гранату, завели уголовное дело. Статья — «Угроза применения насилия в отношении представителя власти».

Как уточняет ИА PrimaMedia, накануне, 12 марта, сотрудники полиции в селе Новоникольск Уссурийского района задержали нетрезвого мужчину, который заперся в своем автомобиле и требовал свидания с Ксенией Собчак. При этом он демонстрировал предмет, похожий на гранату.

На место вызвали подкрепление и пожарную охрану. Однако к тому времени, как они прибыли, инцидент уже был исчерпан. Мужчина сдался полиции, а граната оказалась учебной.