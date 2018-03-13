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Один военный погиб и семеро пострадали при пожаре на полигоне на Украине

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Фото: Global Look Press/Sergii Kharchenko
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Один военный погиб, еще семеро пострадали в результате пожара на полигоне в Николаевской области Украины. Об этом сообщили в пресс-службе сухопутных войск ВС страны.

Пожар произошел в ночь на вторник на 235-м общевойсковом полигоне в Николаевской области из-за нарушения правил безопасности при пользовании печкой. В результате загорелась палатка. Военные незамедлительно приняли меры по эвакуации личного состава и тушению пожара. Однако жертв и пострадавших не удалось избежать. Военнослужащие получили ожоги различной степени. Пострадавших доставили в военный госпиталь Николаева, их жизни ничто не угрожает, передает «РИА Новости».

По факту случившегося проводится служебное расследование. На место происшествия прибыл командующий сухопутными войсками ВС Украины.

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