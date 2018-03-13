Новосибирск получит средства на строительство перинатального центра

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова во время визита в Новосибирск подтвердила, что строительство перинатального и онкологического центров в регионе поддержали на федеральном уровне, познакомилась с работой лечебных и учебных учреждений.

Глава ведомства отметила, что за последние три года ситуация в здравоохранении Новосибирской области улучшилась. Увеличилась продолжительность жизни, снизилась общая смертность и особенно — младенческая. Только за прошлый год — на 20%. Об этом сообщает vn.ru.

Среди ключевых вопросов обсуждалось завершение строительства перинатального центра. Региону необходимо подготовить проектно-сметную документацию.

«Наша задача — сопроводить эту инициативу в правительстве РФ, чтобы уже в 2019 году получить финансирование. Если принципиальное решение о включении нашего объекта в федеральный бюджет будет принято в этом году, то, соответственно, мы приступим к строительным работам», — заявил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Портал iz.ru сообщал о том, что Владимир Путин одобрил идею создания в Новосибирске синхротрона. Прибор необходим для изучения структуры вещества на нанометровом уровне.