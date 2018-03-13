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Народный ансамбль спел на месте снесенных домов XIX века в Красноярске

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Народный ансамбль устроил выступление на месте разрушенных исторических зданий в центре Красноярска. Артистов пригласили туда представители общественных организаций, которые на протяжении нескольких недель пытались спасти дома начала XIX века на улице Перенсона.

ИА KrasnoyarskMedia уточняет, что конфликт разгорелся вокруг дома казачьего урядника Евсея Ермолаева и дома учителя Дмитрия Мацвеева. Много лет здания находились в аварийном состоянии. В январе собственник участка земли привез строительную технику и начал снос. Активисты пытались этому помешать, но безрезультатно.

Между тем, как выяснили во время проверки в краевой прокуратуре, еще 12 февраля в адрес ТСЖ было направлено предписание о приостановке каких-либо работ на участке. Однако 7 и 9 марта снос все еще продолжался. Процесс удалось остановить после вмешательства полиции.

Сейчас действия собственника и строителей оценивают в правоохранительных органах. Служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края устанавливает историческую ценность полуразрушенных деревянных домов.

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