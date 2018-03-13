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Банки массово разменяют мелочь жителям Ставрополья

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В Ставропольском крае стартовала акция, с помощью которой банки рассчитывают вернуть монеты в обращение, жителям региона предлагают поменять мелочь на купюры.

Сдать мелкие деньги в банк можно до 16 апреля. В обмен жители Ставрополья смогут получить бумажные деньги или памятные монеты номиналом 25 рублей. Об этом сообщает NewsTracker.

Как объяснили в Южном главном управлении Банка России, мелкие деньги традиционно оседают в карманах или копилках. При этом стоимость многих товаров выражается в рублях и копейках, поэтому возвращение монет в оборот важно для экономики.

Размен будет производиться в 51 отделении коммерческих банков Ставрополья.

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