Виртуальный музей создадут в Татарстане

Объединенный виртуальный музей скоро будет создан в Татарстане, он позволит более активно демонстрировать фонды республики заинтересованным зрителям.

Вопрос о создании музея в электронном виде был поднят в связи с тем, что музейные фонды в Татарстане очень «скученны». Из 1,9 млн предметов для широкой публики экспонируется лишь десятая часть. Остальные предметы постоянно находятся в запасниках. Это вызвано тем, что в республике мало выставочных площадок, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на начальника отдела развития музейного дела Минкульта РТ Дамира Натфуллина.

Каждый музей будет фотографировать свои экспонаты и выставлять фотографии в общий доступ. Как только процесс завершится, в виртуальном музее можно будет создавать выставки, объединяя экспонаты из разных учреждений.

Своими материалами электронное хранилище сейчас наполняют 62 музея.