В Ангарске просят авторов фильма о маньяке Попкове изменить название

Жители Ангарска просят создателей сериала о маньяке Михаиле Попкове убрать упоминание города из его названия. Они считают, что картина нанесет ущерб имиджу города и его бренду. С соответствующим обращением выступила Общественная палата Ангарского городского округа.

Рабочее название фильма «Ангарск-81». Однако общественники не хотят, чтобы город ассоциировался с «человеком, совершившим чудовищное злодеяние», сообщает ИА IrkutskMedia. Как сказали в организации, картина предполагает глубокую драматическую составляющую, и это дает возможность обойтись в его названии без использования названия города или его вариаций.

К обращению присоединились глава думы Ангарского городского округа Александр Городской, председатель совета ветеранов Александр Бондарчук и почетный житель Ангарска Владимир Непомнящий.

О том, что в России будут снимать фильм об «ангарском маньяке» Михаиле Попкове, портал iz.ru сообщил в середине февраля. В основу сюжета лягут интервью с преступником, взятые лично создателями сериала.

Следствие считает, что Попков совершил не менее 84 убийств. Он отбывает пожизненный срок в колонии особого режима «Черный дельфин».