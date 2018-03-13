Прямой эфир

Мужчина избил топором ребенка в Пензенской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пьяный отчим напал на 6-летнего мальчика с топором на глазах матери в Пензенской области, ребенок госпитализирован с повреждениями головы и левой руки.

По данным следствия, житель Каменки, находясь дома с сожительницей и ее детьми, сначала ударил малолетнего головой о пол. После этого пьяный житель Каменки схватил топор и нанес им несколько ударов. После нападения мужчина скрылся, сообщает ИА «Пенза-пресс».

Мальчик госпитализирован, он находится на лечении в пензенской областной детской больнице. Его отчима задержали сотрудники полиции.

Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство малолетнего». Решается вопрос о помещении мужчины под стражу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Башкирии женщина изрубила свою машину топором после нарушения ПДД
Житель Бийска изрубил топором неправильно припаркованные машины

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017