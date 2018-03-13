Мужчина избил топором ребенка в Пензенской области

Пьяный отчим напал на 6-летнего мальчика с топором на глазах матери в Пензенской области, ребенок госпитализирован с повреждениями головы и левой руки.

По данным следствия, житель Каменки, находясь дома с сожительницей и ее детьми, сначала ударил малолетнего головой о пол. После этого пьяный житель Каменки схватил топор и нанес им несколько ударов. После нападения мужчина скрылся, сообщает ИА «Пенза-пресс».

Мальчик госпитализирован, он находится на лечении в пензенской областной детской больнице. Его отчима задержали сотрудники полиции.

Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство малолетнего». Решается вопрос о помещении мужчины под стражу.