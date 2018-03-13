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Жительница Южного Урала разбилась в ДТП из-за пыли от снегоуборщика

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В Башкортостане на трассе М-5 пассажирка автомобиля «Лада Приора» погибла в результате столкновения со снегоочистителем, по словам очевидцев, из-за пыли от дорожной техники видимость оказалась нулевой.

Водитель легкового авто потерял управление и врезался в «КамАЗ». Сам мужчина практически не пострадал. Его и 21-летнюю погибшую пассажирку из автомобиля вытаскивали очевидцы до приезда экстренных служб. По их данным, от дорожной техники пыль стояла столбом, и видимость оказалась нулевой, что могло спровоцировать ДТП. Об этом пишет ИА «Урал-пресс-информ».

22-летний водитель «Лады Приоры» — уроженец Татарстана. Вместе с невестой он ехал знакомиться с ее родителями.

В обстоятельствах аварии разбирается Госавтоинспекция. По предварительной версии, водитель легкового автомобиля не справился с управлением.

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