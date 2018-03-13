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Пьяный житель Волгограда обстрелял подростка из пистолета

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В Волгограде пьяный мужчина напал на группу подростков, он выстрелил в шею одного из школьников из травматического пистолета. Стрелок задержан.

Подозреваемый сделал замечание группе несовершеннолетних, когда те гуляли в Красноармейском районе. Подростки проигнорировали пьяного мужчину, тогда он выхватил травматический пистолет и выстрелил в одного из парней. 15-летний пострадавший сам обратился к сотрудникам вневедомственной охраны, сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру».

Подозреваемый был задержан и передан полиции. Им оказался 33-летний сотрудник вагонного депо. Мужчина уже имеет судимость.

По факту нападения на школьника возбуждено уголовное дело.

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