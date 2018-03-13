Власти Поронайска отремонтируют морскую баржу за 2,7 млн рублей

Власти Поронайского района на Сахалине готовы потратить 2,7 млн рублей на капитальный ремонт морской самоходной баржи «Восток – 01». Соответствующий аукцион проведет районный департамент муниципального заказа.

Как следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок, подрядчик должен будет отремонтировать баржу 2001 года выпуска. Ремонт будет проведен в два этапа.

Сначала заменят наружную обшивку палубы, установят горловины люков цистерн, усилят корпус судна дополнительными элементами, отремонтируют топливный и масляный танки.

Потом построят ограждение по краям наружной палубы баржи, изготовят и установят привальный брус, заменят углы борта и отремонтируют палубу. На все работы у подрядчика будет 30 дней, уточняет ИА SakhalinMedia.

Сейчас грузовое судно находится в Поронайске. Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 марта. Сами торги пройдут 22 марта.