Жители Хабаровска жалуются на химический запах

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю регистрирует жалобы жителей микрорайона Большая-Вяземская в Хабаровске на химические запахи. Они предполагают, что причиной этого является деятельность предприятий, расположенных на территории Кировского района города.

Как напоминает ИА AmurMedia, еще в 2017 году на заводах были проведены проверки. Установлено, что предприятия имели разрешительные документы на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. В то же время были зарегистрированы и нарушения в части организации производственного лабораторного контроля в зоне влияния выбросов.

С июня Роспотребнадзор ведет отбор проб воздуха на территории. Он проводится дважды в месяц по 17 показателям в разное время суток и учитывает направление ветра. Пока концентрация загрязняющих веществ не превышает предельно допустимые концентрации.

В связи с тем что запахи периодически появляются и имеют различную продолжительность, ведомство внесло предложение в краевое министерство природных ресурсов и администрацию Хабаровска об организации стационарного экологического поста наблюдения, который мог бы непрерывно отбирать воздух в микрорайоне Большая-Вяземская.

Портал iz.ru в сентябре 2017 года сообщал о том, что экологи составили список 15 самых грязных городов России. В него вошли Норильск, Липецк, Череповец, Новокузнецк, Нижний Тагил, Магнитогорск, Красноярск, Омск, Челябинск, Братск, Новочеркасск, Чита, Дзержинск, Медногорск, Асбест.