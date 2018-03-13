Лондон может устроить кибератаку против России из-за дела Скрипаля

Великобритания изучает возможность осуществления кибератаки против России из-за покушения на бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) РФ Сергея Скрипаля и его дочери.

Минобороны Соединенного Королевства совместно с Центром правительственной связи разрабатывают вредоносные программы, которые могут быть использованы для атаки на компьютерную сеть Кремля или на сайты, распространяющие недостоверные новости, пишет газета The Times со ссылкой на источник в кабмине.

Как сообщал портал iz.ru, в понедельник, 12 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери. В связи с этим посол РФ Александр Яковенко был вызван в британский МИД.

При этом глава правительства предупредила, что если Москва не даст «вызывающий доверия ответ», то Лондон будет расценивать российские действия как «противозаконное использование силы в отношении Соединенного Королевства».

Это, как отмечает Times, даст возможность Британии применить 51-ю статью Устава ООН о «неотъемлемом праве на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на члена организации».

В Кремле, комментируя заявления Лондона, отметили, что покушение на экс-сотрудника ГРУ, которое произошло на территории Королевства, не является делом Москвы.

По словам президента РФ Владимира Путина, британские власти должны «разобраться у себя» по делу о попытке убийства Скрипаля, прежде чем искать «российский след» в этом преступлении.

Покушение на 66-летнего бывшего полковника ГРУ и его 33-летнюю дочь было совершено в Солсбери в начале марта. В настоящее время они находятся в больнице. Британская полиция утверждает, что в отношении пострадавших применили нервно-паралитическое вещество.

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за госизмену, получил убежище в Великобритании после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году.