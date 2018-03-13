Прямой эфир

Лондон может устроить кибератаку против России из-за дела Скрипаля

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Великобритания изучает возможность осуществления кибератаки против России из-за покушения на бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) РФ Сергея Скрипаля и его дочери.

Минобороны Соединенного Королевства совместно с Центром правительственной связи разрабатывают вредоносные программы, которые могут быть использованы для атаки на компьютерную сеть Кремля или на сайты, распространяющие недостоверные новости, пишет газета The Times со ссылкой на источник в кабмине.

Как сообщал портал iz.ru, в понедельник, 12 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери. В связи с этим посол РФ Александр Яковенко был вызван в британский МИД.

При этом глава правительства предупредила, что если Москва не даст «вызывающий доверия ответ», то Лондон будет расценивать российские действия как «противозаконное использование силы в отношении Соединенного Королевства».

Это, как отмечает Times, даст возможность Британии применить 51-ю статью Устава ООН о «неотъемлемом праве на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на члена организации».

В Кремле, комментируя заявления Лондона, отметили, что покушение на экс-сотрудника ГРУ, которое произошло на территории Королевства, не является делом Москвы.

По словам президента РФ Владимира Путина, британские власти должны «разобраться у себя» по делу о попытке убийства Скрипаля, прежде чем искать «российский след» в этом преступлении.

Покушение на 66-летнего бывшего полковника ГРУ и его 33-летнюю дочь было совершено в Солсбери в начале марта. В настоящее время они находятся в больнице. Британская полиция утверждает, что в отношении пострадавших применили нервно-паралитическое вещество.

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за госизмену, получил убежище в Великобритании после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лондон может выслать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля»
Экс-директор ФСБ: Россия не практикует месть по политическим мотивам

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017