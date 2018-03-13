Минздрав отверг причастность к обнаруженным кистям рук в Хабаровске

Бюро судебно-медицинских экспертиз не имеет отношения к найденному на берегу реки Амур мешку с фрагментами человеческих тел. Такое заявление сделало министерство здравоохранения Хабаровского края.

Как сообщили в ведомстве, бюро не занимается утилизацией биологических материалов. Эту процедуру на контрактной основе проводят коммерческие организации, которые занимаются оказанием ритуальных услуг. Бюро оказывает следствию помощь в установлении всех обстоятельств этого дела, передает ИА AmurMedia.

Портал iz.ru сообщал о том, что 8 марта в пригороде Хабаровска были найдены 26–28 пар кистей рук. При осмотре выяснилось, что ранее по ним проводились судебно-медицинские исследования. Делом занялся Следственный комитет, который установил, что биологические материалы не имеют криминального происхождения, но утилизированы незаконным способом.

Прокурору Хабаровска было поручено проверить соблюдение законодательства, регулирующего порядок захоронения останков организациями, которые проводят судебно-медицинскую экспертизу.