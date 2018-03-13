Оттепель ожидается в Москве во вторник

Оттепель, местами небольшие осадки, ожидается в Москве во вторник, 13 марта.

Днем столбик термометра в столице и области поднимется до 2–3 градусов выше нуля.

Ветер будет дуть южный 7-12 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм рт. ст, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Синоптики также предупреждают о гололедице.

В ночь на среду, 14 марта, температура воздуха в Москве опустится до минус 7 градусов.

Днем столбик термометра вновь поднимется до 2 градусов выше нуля. Местами будет идти снег.

Ветер сохранится южный, однако возможны порывы до 15 м/с.