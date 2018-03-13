Две электростанции для ТОР «Курилы» появятся на Шикотане

Две дизельные электростанции построят на острове Шикотан для обслуживания строящегося рыбокомбината на территории опережающего развития (ТОР) «Курилы». Об этом во вторник заявил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

«На Шикотане рыбокомбинат "Островной", который вошел в состав ТОР как резидент, реализует большой проект - строит новое предприятие. Рядом строится еще один рыбокомбинат. Общая мощность потребляемой ими энергии равна порядка 30 МВт. Поэтому мы на первом этапе договорились с инвесторами, что они построят свои энергомощности», — сказала глава региона в разговоре с журналистами.

По словам губернатора, первая дизельная электростанция мощностью 5 МВт заработает уже в сентябре текущего года. Вторую станцию планируют открыть в следующем году.

«Мы, безусловно, резидентам ТОР компенсируем часть затрат за энергомощности. Возможно, возьмем их себе на баланс», – добавил Кожемяко.



